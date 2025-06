Struycken wil eerder vrijlaten gevangenen tot minimum beperken

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Justitie) wil het vervroegd vrijlaten van gevangenen vanwege een gebrek aan cellen het liefst tot een minimum beperken. Dat heeft de NSC-bewindsman gezegd voor aanvang van de ministerraad. Daarin wordt een omstreden voorstel besproken om gedetineerden maximaal twee weken eerder te laten gaan. Nu is dat hoogstens vijf dagen.

"Daarmee is niet gezegd dat het altijd twee weken zal zijn", benadrukt Struycken, die dit gevoelige onderwerp onlangs overnam van zijn vertrokken PVV-collega Ingrid Coenradie. "De bedoeling is natuurlijk altijd om het zo min mogelijk en zo kort mogelijk te laten zijn."

Coenradie waarschuwde voor haar aftreden al dat de norm mogelijk nog verder omhoog moet als er niet meer geld komt voor het gevangeniswezen. Dat is volgens Struycken "nu nog niet aan de orde". Het vervroegd vrijlaten van gevangenen is volgens hem ook niet de enige maatregel tegen het cellentekort "We blijven creatief op zoek naar andere oplossingen."