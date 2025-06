Formule 1-team Mercedes wil na zomerstop rijders voor 2026 weten

SPIELBERG (ANP) - Het Formule 1-team van Mercedes wil het liefst na de zomerbreak duidelijkheid hebben over de rijdersbezetting in 2026. Dat liet teambaas Toto Wolff doorschemeren na de Grote Prijs van Oostenrijk op motorsport.com.

De huidige coureurs George Russell en Kimi Antonelli hebben nog niet getekend voor volgend seizoen, hetgeen afgelopen weekeinde opnieuw het verhaal voedde dat Max Verstappen wel eens Red Bull zou kunnen inruilen voor de Duitse renstal.

Wolff bevestigde afgelopen weekend de interesse in het werven van Verstappen en dat er gesprekken gaande zijn. Hij benadrukte dat het op dit moment niet heel realistisch is dat de viervoudig wereldkampioen gaat tekenen bij Mercedes. Teambaas Christian Horner van Red Bull noemde een vertrek van Verstappen onzin en "pure speculatie".

"Er zijn natuurlijk gesprekken. Ik ben er open en transparant over", zei Wolff. "Op een bepaald moment in de komende maanden moeten we het weten. Ik wil niet een coureur onnodig in onzekerheid laten."