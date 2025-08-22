Student KU Leuven moet opleiding verlaten na verkrachting

LEUVEN (ANP/BELGA) - Een student aan de KU Leuven mag zijn opleiding tot gynaecoloog en verloskundige niet afmaken na de verkrachting van een studente. De universiteit heeft dat besloten in een tuchtprocedure. In België ontstond eerder dit jaar veel maatschappelijke ophef rond de twintiger.

Een rechtbank in Leuven verklaarde de man in april schuldig aan verkrachting en aanranding, maar legde hem geen straf op. De rechter besloot daartoe omdat de student jong is, geen strafblad heeft en "een getalenteerde en geëngageerde jongeman is". Ook werd gezegd dat de man een "gunstige persoonlijkheid" had. De KU Leuven stelde hem daarna op non-actief.

De zaak en het vonnis leidden tot nationale verontwaardiging en studentenprotesten in meerdere steden. Studenten verweten de Leuvense rechter "klassenjustitie" te plegen en spraken over straffeloosheid. Ook influencer Acid mengde zich in het debat en publiceerde een video met de volledige naam van de man. Die moest hij later verwijderen van het gerecht.