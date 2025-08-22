ECONOMIE
Zelensky: Rusland wil top met Poetin niet laten gebeuren

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 14:19
MOSKOU (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky doet Rusland er alles aan om de top tussen hem en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin niet door te laten gaan. Hij riep bondgenoten op om Moskou nieuwe sancties op te leggen als het geen bereidheid toont om een einde te maken aan de oorlog.
De Verenigde Staten zeiden eerder dat Poetin had ingestemd met een ontmoeting met Zelensky, maar dat heeft het Kremlin openlijk nog niet bevestigd. Buitenlandminister Sergej Lavrov zei vrijdag tegen het Amerikaanse NBC News dat er nog geen plannen zijn voor een top, omdat nog niet duidelijk zou zijn wat er precies besproken moet worden. "Poetin is klaar om Zelensky te ontmoeten als de agenda voor een top klaar is, maar die agenda is nog lang niet klaar", zei Lavrov tegen de Amerikaanse nieuwszender.
Beide partijen beschuldigen elkaar ervan dat ze geen concessies willen doen.
