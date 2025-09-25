Studenten gaan protesteren tegen woningnood en doen voorstellen

UTRECHT (ANP) - Studenten gaan volgende maand protesteren tegen de woningnood en hoge huurprijzen. Ze komen tegelijkertijd met plannen om de "kamercrisis" aan te pakken. Zo vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) dat studenten een "kamergarantie" moeten krijgen. Om voor elke student die op zichzelf wil wonen een kamer beschikbaar te krijgen, moet volgens de bond veel beter gebruik worden gemaakt van leegstaande panden.

Ook zijn meer investeringen van woningcorporaties nodig, voegt de bond eraan toe. Betaalbare huisvesting is nu "als sneeuw in juli: zeldzaam en ongrijpbaar", stelt voorzitter Maaike Krom.

Naast de LSVb doen ook FNV Young and United en de Woonbond mee aan het woonprotest. Dat staat gepland voor 17 oktober, in Utrecht.