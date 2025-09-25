ECONOMIE
Italië stuurt tweede fregat naar actievloot voor Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 9:41
ROME (ANP/RTR) - Italië stuurt een tweede oorlogsschip om de vloot van activisten die Gaza proberen te bereiken te helpen, heeft minister van Defensie Guido Crosetto aangekondigd in het parlement. Een dag eerder kondigde hij al aan een eerste fregat te sturen nadat de activisten hadden gemeld dat ze waren aangevallen. Italië zegt dat de activisten beschermd moeten worden.
De opvarenden van de Global Sumud Flotilla willen naar Gaza varen om de blokkade van het gebied op te heffen. Ze hebben zelf ook hulpgoederen bij zich. Israël zegt dat ze niet tot de gevechtszone zullen worden toegelaten.
Crosetto stuurde woensdag de Fasan, zodat die kan helpen als dat nodig is. Het fregat Alpino sluit daarbij aan, meldt de krant Corriere della Sera. Minister Crosetto zei dat nodig te vinden, omdat er Italiaanse staatsburgers aan boord zijn. Hij sprak van een "nationale veiligheidskwestie" en stelde dat de vrijheid van meningsuiting beschermd moet worden.
