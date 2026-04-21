Studentenbond aan gemeenten: versoepel regels rond kamerverhuur

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 8:19
UTRECHT (ANP) - Veel studentensteden hebben regels die het realiseren van meer studentenkamers belemmeren. Dat meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na onderzoek onder vijftien gemeenten, waaronder Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen en Eindhoven. De studentenbond hoopt dat gemeenten het beleid rond woningdeelregels versoepelen, zodat er meer studentenkamers bijkomen en de tekorten worden verminderd.
De LSVb doet een aantal adviezen aan gemeenten, nu op veel plekken nieuwe coalities worden gevormd. De studentenvakbond stelt in het onderzoek dat veel gemeenten woningdelen makkelijker kunnen maken door bijvoorbeeld parkeereisen te versoepelen of met speciale regels voor kamers boven winkels en horeca. "Naast het toevoegen van extra woningruimte op plekken waar gezinnen niet graag wonen, kan dit leegstand tegengaan in binnensteden", staat in het rapport.
Ook roept de studentenvakbond gemeenten op dubbele vergunningen te vermijden. Sommige zouden zowel een omgevings- als omzettingsvergunning eisen.
