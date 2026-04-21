Britten gaan meer inzetten op hernieuwbare energie door oorlog

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk komt dinsdag met een pakket maatregelen om de groei van hernieuwbare energie te versnellen. Het land wil zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, nu die markt opnieuw flink wordt verstoord door de oorlog in het Midden-Oosten.

De plannen die de regering gaat aankondigen zijn het stimuleren van opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windturbines. Die zouden 5 miljoen huishoudens van stroom moeten voorzien. De regering wil de bouw van dit soort projecten vergemakkelijken door vereenvoudigde regelgeving. Ook voor particulieren moet het makkelijker worden om thuis laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen te installeren.

"Nu we voor de tweede keer in minder dan vijf jaar tijd te maken hebben met een flinke verstoring van de markt van fossiele brandstoffen, is de les voor ons land duidelijk", aldus de minister van Energie, Ed Miliband, in een toespraak die al deels is vrijgegeven door zijn ministerie. "De tijd van schone energieveiligheid moet aanbreken."