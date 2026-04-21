Schone Kleren Campagne begint rechtszaak tegen jeansmerk Levi's

AMSTERDAM (ANP) - Schone Kleren Campagne (SKC) begint een rechtszaak tegen het Amerikaanse spijkerbroekenmerk Levi Strauss. Volgens de stichting heeft Levi's misleidende claims gedaan in de uitingen richting consumenten over de arbeidsomstandigheden in de keten van het bedrijf. Vier individuele consumenten treden op als mede-eisers in de zaak.

Door een oproep van SKC in 2025 kwamen de consumenten erachter dat de uitspraken van het jeansmerk misleidend waren. De stichting vroeg aandacht voor misstanden die in 2023 waren begonnen in een Turkse fabriek die exclusief produceert voor Levi's. Arbeiders die deelnamen aan vreedzame protesten van een vakbond werden volgens SKC hardhandig aangepakt door lokale autoriteiten en door de fabriek ontslagen. Honderden arbeiders wachten nog steeds op compensatie.

Zowel online als in fysieke winkels deed Levi's juist beloftes aan de consument over verantwoorde productie en respect voor de rechten van arbeiders. Volgens SKC overtuigden deze uitspraken de consumenten dat ze een aankoop deden bij een ethisch verantwoord merk.