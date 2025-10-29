Studentenbond ISO: exitpoll biedt nieuwe kansen voor studenten

UTRECHT (ANP) - Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de eerste exitpoll voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin lijkt D66 voor het eerst de grootste partij te worden. Dat biedt "nieuwe kansen voor studenten", zegt voorzitter van de studentenorganisatie Sarah Evink.

Evink wijst erop dat D66 een hogere basisbeurs voor studenten en een verplichte stagevergoeding wil. Ook wil de partij bezuinigingen van het vertrekkende kabinet op hoger onderwijs terugdraaien. "Deze uitslag geeft studenten weer de hoop dat hun positie eindelijk verbeterd gaat worden. Nu moet de politiek laten zien dat dit geen valse hoop is. De tijd dat studenten genegeerd werden door het kabinet, moet nu écht tot het verleden behoren", zegt Evink.