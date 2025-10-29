Gelaten sfeer bij ChristenUnie na zetelverlies in exitpoll

AMERSFOORT (ANP) - Stilte in de zaal in Amersfoort waar de ChristenUnie de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen volgt. Volgens de eerste exitpoll gaat de partij van 3 naar 2 zetels.

Voorafgaand aan de exitpoll toonde partijvoorzitter Marco Vermin zich nog optimistisch. "Mirjam heeft het geweldig goed gedaan in de campagne", zei hij. "Hier staat gewoon een hele blije partijvoorzitter, ongeacht de uitkomst."

De ChristenUnie leek deze campagne de hete adem te voelen van het CDA, dat een opmars maakte in de peilingen. De ChristenUnie bleef hangen op 3 virtuele zetels, terwijl de partij de vorige verkiezingen in 2023 nog 2 zetels inleverde. Partijleider Mirjam Bikker probeerde haar partij neer te zetten als een partij die wél uitgesproken christelijk is, in plaats van alleen maar geïnspireerd door het christelijke geloof.