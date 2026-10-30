ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studentenbond raadt af naar jongerenprotest te gaan

Samenleving
door anp
anp301026123 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) raadt studenten af om zaterdag naar mogelijke demonstraties van jongeren te gaan. Op sociale media zijn de afgelopen dagen oproepen voor 'Gen Z-protesten' gedeeld. Mensen uit de generatie Gen Z zijn aan het begin van deze eeuw geboren.
Het is niet bekend wie de oproepen hebben geplaatst. "Er is geen centrale organisatie, er is geen werk vooraf gedaan, er is niemand om de veiligheid te bewaken. Het regelen is chaotisch. Daarom raden we onze achterban af om mee te doen", stelt de LSVb. De studentenbond weet niet hoeveel mensen op de protesten afkomen, "maar we verwachten niet dat het heel groot wordt, we hebben het idee dat het vooral online heerst".
Het Interstedelijk Studenten Overleg, een andere studentenorganisatie, hoort ook weinig over de mogelijke protesten. "We hebben totaal geen communicatie gehad, de organisatie verloopt buiten ons om. We willen er ook niet aan meewerken, omdat we niet eens weten waar het over gaat", laat een woordvoerder weten.
In landen als Frankrijk en Spanje zijn demonstraties van jongeren de afgelopen weken uit de hand gelopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

shutterstock_2739279239

Kunnen je kinderen zomaar je geldzaken overnemen? Dit zijn de regels

Loading