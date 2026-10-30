Studentenbond raadt af naar jongerenprotest te gaan

UTRECHT (ANP) - De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) raadt studenten af om zaterdag naar mogelijke demonstraties van jongeren te gaan. Op sociale media zijn de afgelopen dagen oproepen voor 'Gen Z-protesten' gedeeld. Mensen uit de generatie Gen Z zijn aan het begin van deze eeuw geboren.

Het is niet bekend wie de oproepen hebben geplaatst. "Er is geen centrale organisatie, er is geen werk vooraf gedaan, er is niemand om de veiligheid te bewaken. Het regelen is chaotisch. Daarom raden we onze achterban af om mee te doen", stelt de LSVb. De studentenbond weet niet hoeveel mensen op de protesten afkomen, "maar we verwachten niet dat het heel groot wordt, we hebben het idee dat het vooral online heerst".

Het Interstedelijk Studenten Overleg, een andere studentenorganisatie, hoort ook weinig over de mogelijke protesten. "We hebben totaal geen communicatie gehad, de organisatie verloopt buiten ons om. We willen er ook niet aan meewerken, omdat we niet eens weten waar het over gaat", laat een woordvoerder weten.

In landen als Frankrijk en Spanje zijn demonstraties van jongeren de afgelopen weken uit de hand gelopen.