Winsten oliebedrijven ExxonMobil en Chevron hard omhoog

HOUSTON (ANP) - De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron hebben in het afgelopen kwartaal de winsten sterk zien stijgen door de hoge energieprijzen vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Bij ExxonMobil, de grootste oliemaatschappij van de Verenigde Staten, verdubbelde de winst op jaarbasis ruimschoots naar 15,4 miljard dollar, omgerekend 13,8 miljard euro.

Bij Chevron, de tweede maatschappij van de VS, steeg de winst naar ruim 9,9 miljard dollar, van 3,5 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. De oliesector profiteerde van de zeer hoge winstmarges bij de raffinage van ruwe olie tot eindproducten als benzine, diesel en kerosine, omdat door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz veel brandstofleveringen uit het Midden-Oosten zijn weggevallen. Ook heeft Rusland exportbeperkingen voor benzine en diesel opgelegd vanwege Oekraïense aanvallen op Russische olie-installaties zoals raffinaderijen en olieterminals.