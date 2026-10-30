ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winsten oliebedrijven ExxonMobil en Chevron hard omhoog

Economie
door anp
anp301026124 1
Volg ons op Google Nieuws
HOUSTON (ANP) - De grote Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron hebben in het afgelopen kwartaal de winsten sterk zien stijgen door de hoge energieprijzen vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Bij ExxonMobil, de grootste oliemaatschappij van de Verenigde Staten, verdubbelde de winst op jaarbasis ruimschoots naar 15,4 miljard dollar, omgerekend 13,8 miljard euro.
Bij Chevron, de tweede maatschappij van de VS, steeg de winst naar ruim 9,9 miljard dollar, van 3,5 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. De oliesector profiteerde van de zeer hoge winstmarges bij de raffinage van ruwe olie tot eindproducten als benzine, diesel en kerosine, omdat door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz veel brandstofleveringen uit het Midden-Oosten zijn weggevallen. Ook heeft Rusland exportbeperkingen voor benzine en diesel opgelegd vanwege Oekraïense aanvallen op Russische olie-installaties zoals raffinaderijen en olieterminals.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

shutterstock_2739279239

Kunnen je kinderen zomaar je geldzaken overnemen? Dit zijn de regels

Loading