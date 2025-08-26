ECONOMIE
Studie: ineenstorting Golfstroom begint mogelijk al in deze eeuw

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 9:26
anp260825067 1
UTRECHT (ANP) - Een omslagpunt in het klimaat ligt mogelijk veel dichterbij dan onderzoeken tot nu toe verwachtten. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht zien in hun klimaatmodel dat de Golfstroom in de jaren zestig van deze eeuw al een kritisch kantelpunt kan bereiken als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch vermindert.
Als deze Golfstroom instort, daalt de temperatuur in Noordwest-Europa, met hoge zeespiegelstijging, koude winters, droogte en hevigere stormen tot gevolg. In de landen onder de evenaar wordt het juist nog warmer, wat ook daar kan leiden tot extreem weer. De ineenstorting van de Golfstroom zal waarschijnlijk "ernstige maatschappelijke gevolgen hebben", stellen de Utrechtse onderzoekers.
Wetenschappers doen vaker onderzoek naar de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), de stroming waar ook de Warme Golfstroom toe behoort. Ze hebben al eerder alarm geslagen omdat onderzoeken laten zien dat de stroming afzwakt.
