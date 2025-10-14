Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

Je ogen worden ouder, net als de rest van je lichaam. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat een specifiek vetzuur dit verouderingsproces mogelijk kan terugdraaien.

Onderzoekers vonden dat de sleutel ligt in zeer lange ketens van meervoudig onverzadigde vetzuren, kortweg VLC-PUFA's. Deze vetzuren zitten in de membranen van cellen in je netvlies en zijn cruciaal om goed te kunnen zien. Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam steeds minder van deze vetzuren aan.

Dat komt doordat een belangrijk enzym, genaamd ELOVL2, met de jaren minder actief wordt. Dit enzym is als een fabriekje dat de bouwstenen aanlevert voor deze belangrijke vetzuren. Wanneer de productie stokt, gaat je zicht achteruit: je ziet minder contrast, je ogen herstellen trager en het risico op leeftijdsgebonden problemen neemt toe.

Ogen werden jonger

De doorbraak kwam toen de wetenschappers oude muizen supplementen gaven van 24:5n-3, het directe product dat ELOVL2 normaal aanmaakt. Ze spoten dit vetzuur rechtstreeks in het oog. De visuele functie van de muizen die deze behandeling ondergingen, verbeterde gedurende vier weken. Bij nader onderzoek bleek het netvlies van de oude muizen opeens weer te lijken op dat van jongere dieren, zowel qua vetsamenstelling als op genetisch niveau.

Om te controleren of dit ook relevant is voor mensen, analyseerden de onderzoekers genetische data van duizenden patiënten. Daaruit bleek dat variaties in het ELOVL2-gen inderdaad samenhangen met het ontstaan van oogproblemen bij mensen.

Nog niet voor mensen

Maar voordat je naar de drogist rent: de wetenschappers zeggen dat er nog vervolgonderzoek nodig is, vooral bij grotere dieren. Daarnaast moet er een betere manier worden gevonden om het vetzuur toe te dienen. Maar de resultaten bieden wel hoop dat we in de toekomst leeftijdsgebonden achteruitgang van het gezichtsvermogen kunnen voorkomen of zelfs omkeren.