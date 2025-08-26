Terughoudendheid op Damrak na ontslag Fed-bestuurder door Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag licht omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na het ontslag van Lisa Cook, een bestuurder van de Federal Reserve, door president Donald Trump. Cook werd in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden en Trump beschuldigt haar van hypotheekfraude. Het is nog nooit voorgekomen dat een Amerikaanse president een Fed-gouverneur uit diens functie heeft gezet. De stap wordt gezien als een nieuwe aanval van Trump op de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Trump wil al langer dat de Fed de rente verlaagt om de economie te stimuleren. Eerder dreigde hij al Fed-voorzitter Jerome Powell te ontslaan. Het ontslag van Cook zou Trump een nieuwe kans geven om een positie in het Fed-bestuur in te vullen en de besluiten van de centrale bank te beïnvloeden. Volgens Cook is Trump niet bevoegd haar te ontslaan. Ze stapt niet op en is van plan om Trumps "illegale actie" aan te vechten.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 908,15 punten.