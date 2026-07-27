ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Studie: minder hoofdletsel snorfietsers na invoering helmplicht

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 11:12
anp270726077 1
DEN HAAG (ANP) - Na de invoering van de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raakten zij minder vaak gewond aan het hoofd. Tussen 2015 en 2018 bestond meer dan de helft van de verwondingen van snorfietsers uit hoofdletsel; in 2023 en 2024 was dat afgenomen tot een derde. Dat komt naar voren uit een analyse van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
In het algemeen gebeurden er na de invoering van de helmplicht minder ongevallen met snorfietsen. "In tegenstelling tot de ontwikkeling bij veel andere vervoerswijzen gaat het hier om een plotselinge verandering", zegt het SWOV. Vermoedelijk is dat niet alleen het directe gevolg van de helmplicht, maar komt de verandering ook doordat voormalige snorfietsers na de invoering van die plicht voor een ander vervoermiddel hebben gekozen.
Sinds 1 januari 2023 moeten snorfietsers een helm dragen. In de periode daarna is het aantal snorfietsen in Nederland afgenomen, constateert het SWOV. Het aantal bromfietsen nam in dezelfde periode juist toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Met pensioen op je 60e: hoeveel spaargeld heb je dan nodig?

shutterstock_1939944235

Brood invriezen: 8 fouten die je beter niet maakt

ANP-557850437

Slim vastzetten vóór de winter: zo bespaar je €150–€250 per jaar op je energierekening

666c3a42764df1611259d824

Ze viel 90 kilo af: 2 lessen die alles veranderden

routes-frankrijk-spanje

A63 én Route du Soleil dicht door branden: zoveel extra kost het omrijden naar Zuid-Frankrijk of Spanje per route

anp260726095 1

Franse branden leiden voor het eerst tot 'pyrocumulonimbus'

Loading