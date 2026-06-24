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Stukken: toezichthouder ICC pleit voor ontslag hoofdaanklager

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 14:15
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DEN HAAG (ANP/RTR) - Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) vindt dat hoofdaanklager Karim Khan weggestuurd moet worden. In een advies staat dat is vastgesteld dat de Brit zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt persbureau Reuters.
De toezichthouder onderzocht de beschuldigingen aan het adres van Khan en kwam vervolgens tot de aanbeveling om hem te ontslaan, meldt Reuters op basis van de stukken die het persbureau uit twee bronnen ontving. Hij zou een seksuele relatie gehad hebben met een ondergeschikte medewerkster, die uitliep op "seksueel contact zonder wederzijdse instemming".
Khan heeft steeds ontkend dat hij iets heeft misdaan. Hij noemt het besluit "onwettig, procedureel oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs". Hij verwijst ook naar een oordeel van drie onafhankelijke rechters, die eerder vaststelden dat er te weinig bewijs ligt voor de aantijgingen.
Een meerderheid van de 125 lidstaten kan Khan wegsturen.
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