Sudan lijdt onder grootste humanitaire crisis ter wereld: “Het land breekt alle verkeerde records”

Sudan kampt met een humanitaire ramp van ongekende omvang. Volgens hulporganisaties en de VN is het conflict tussen het leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) uitgegroeid tot de grootste crisis wereldwijd. Ondanks herhaalde waarschuwingen is de internationale respons minimaal.

“Sudan is nu slechter af dan ooit tevoren,” zegt Elise Nalbandian van Oxfam. “De grootste humanitaire crisis, de grootste ontheemding, de grootste hongercrisis … Het land breekt alle verkeerde records.”

Dinsdag komen ministers van twintig landen bijeen in Londen om vastgelopen vredesonderhandelingen nieuw leven in te blazen. Maar eerdere diplomatieke pogingen werden overschaduwd door conflicten elders, zoals in Oekraïne en Gaza.

Duizenden doden en miljoenen op de vlucht

Precies twee jaar na het uitbreken van de gevechten in Khartoem worden opnieuw honderden doden gevreesd bij RSF-aanvallen op vluchtelingenkampen in Darfur. De Verenigde Naties meldden dat er alleen al bij recente aanvallen op El Fasher en de kampen Zamzam en Abu Shouk meer dan 400 doden vielen. Het Wereldvoedselprogramma spreekt van 400.000 nieuwe vluchtelingen uit het kamp Zamzam.

Sudan telt inmiddels naar schatting 13 miljoen ontheemden, van wie 4 miljoen naar buurlanden zijn gevlucht. Tientallen duizenden mensen zouden zijn omgekomen. En bijna de helft van de bevolking – zo’n 25 miljoen mensen – heeft niet genoeg te eten.

“Elke burger, waar ook in het land, zit vast tussen gewapende partijen,” zegt Daniel O’Malley van het Rode Kruis in Britse krant The Guardian. “De aantallen zijn ronduit duizelingwekkend.”

De gevolgen van internationale passiviteit

De VN-mensenrechtenchef Volker Türk reageerde fel op de recente aanvallen op El Fasher: “De grootschalige aanvallen maken op pijnlijke wijze duidelijk wat de prijs is van inactie door de internationale gemeenschap.” Hij waarschuwde eerder al voor het verhoogde risico voor burgers in het belegerde gebied.

In El Fasher, het laatste bolwerk van de regering in Darfur, is inmiddels hongersnood uitgebroken die zo’n 637.000 mensen treft. De stad ligt al sinds mei vorig jaar onder vuur van de RSF.

Een vergeten oorlog met bloedige wortels

De oorsprong van het conflict gaat terug tot 2018, toen massale protesten leidden tot de val van dictator Omar al-Bashir. Wat volgde was een reeks machtsgrepen waarbij generaals Abdel Fattah al-Burhan (leger) en Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel Hemedti (RSF), beurtelings allianties sloten en elkaar later bevochten om de absolute macht.

De RSF is voortgekomen uit de beruchte Janjaweed-milities, die in de jaren 2000 beschuldigd werden van genocide in Darfur. In de huidige oorlog zijn opnieuw talloze oorlogsmisdaden gepleegd door zowel het leger als de RSF. In januari erkende de VS officieel dat de RSF zich opnieuw schuldig maakt aan genocide – de tweede keer in minder dan dertig jaar in Sudan.

De Verenigde Arabische Emiraten worden ervan verdacht het conflict aan te wakkeren door wapens te leveren aan de RSF. Er zouden zelfs Emirati-paspoorten zijn gevonden op het slagveld. De VAE ontkent betrokkenheid.

Volgens Leni Kinzli van het Wereldvoedselprogramma is Sudan simpelweg van de radar verdwenen. “We zien niet het niveau van internationale aandacht dat andere conflicten wel krijgen. Er zou geen concurrentie mogen zijn tussen humanitaire rampen, maar Sudan is niet eens vergeten – het wordt genegeerd.”

