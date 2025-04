In Europa zijn vorig jaar meer dan 400.000 mensen getroffen door klimaatverandering: "Nu al 1,3 graden opwarming"

Europa kreeg in 2024 te maken met verwoestende stormen en overstromingen die 413.000 mensen raakten, blijkt uit het jaarlijkse European State of the Climate-rapport. In totaal kwamen 335 mensen om het leven door overstromingen, van wie meer dan 250 bij rampen in Centraal-Europa in september en Oost-Spanje in oktober.

Bijna een derde van het Europese rivierennetwerk kampte met hoogwater en 12 procent zelfs met extreem hoog water. Volgens eerdere studies zijn zulke rampen intenser en waarschijnlijker geworden door de opwarming van de aarde. “Elke extra fractie van een graad telt,” waarschuwt Celeste Saulo, directeur van de Wereld Meteorologische Organisatie. “We boeken vooruitgang, maar moeten verder gaan en sneller gaan. En we moeten het samen doen.”

Warmterecords en felle branden

Niet alleen water, maar ook vuur teisterde Europa. In juli beleefde Zuidoost-Europa de langste hittegolf ooit, die dertien dagen aanhield en meer dan de helft van de regio trof. In totaal werden 42.000 mensen getroffen door natuurbranden. Een kwart van het verbrande gebied lag in Portugal, waar in september 110.000 hectare afbrandde in één week.

De dagen met “sterke”, “zeer sterke” en “extreme” hittestress bereikten hun op één na hoogste niveau ooit. Ook gletsjers smolten hard: in Scandinavië en Spitsbergen was het massaverlies nog nooit zo groot.

Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld

Europa warmt twee keer zo snel op als het mondiale gemiddelde. “Je hoeft alleen maar terug te denken aan de overstromingen in Spanje, de branden in Portugal of de hittegolven van afgelopen zomer om te beseffen hoe verwoestend dit niveau van opwarming is,” zegt klimaatwetenschapper Friederike Otto.

De gemiddelde temperatuur in Europa lag vorig jaar 1,3 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Wetenschappers vrezen dat de wereld afstevent op een opwarming van 3 graden in 2100.

Politieke actie blijft achter

Hoewel de EU sneller dan andere grootmachten haar uitstoot vermindert, klinkt er scherpe kritiek. Thomas Gelin van Greenpeace EU: “De enige delen van Europa die niet droog koken, worden weggespoeld door overstromingen.” Volgens hem moeten politici eindelijk stoppen met het faciliteren van fossiele bedrijven. “De EU moet haar klimaatdoelen dringend actualiseren en nieuwe fossiele projecten per direct schrappen.”

Bron: The Guardian