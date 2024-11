Surinaamse bevolking krijgt 'aandeel' in de olieopbrengsten

PARAMARIBO (ANP) - Elke Surinamer die in Suriname woont, krijgt van de regering een spaarbiljet van 750 Amerikaanse dollar (ruim 716 euro), beloofde president Chan Santokhi maandag in Paramaribo bij de viering van 49 jaar onafhankelijkheid. De president vindt dat alle landgenoten moeten profiteren en genieten van de royalty's, de winstdeling, uit olie en gas.

Experts hebben volgens Santokhi gewerkt aan een speciaal initiatief waarover "de komende maanden" meer bekend zal worden. Bezitters van een spaarbiljet zullen jaarlijks 7 procent rente ontvangen uit de royalty's die de Franse oliemaatschappij Total zal betalen over de olie die het bedrijf gaat winnen in diepzee.

De rente wordt pas uitbetaald "als de olie uit Blok 58 is verkocht en de royalty's door Suriname zijn ontvangen", zei Santokhi. TotalEnergies en partner APA Corporation maakten op 1 oktober 2024 bekend dat zij ruim 10 miljard dollar steken in de olieboringen in Blok 58 in het diepzeegebied van Suriname. De eerste olie wordt op zijn vroegst in 2028 verwacht.

Alleen mensen die bekend zijn bij de belastingdienst, ontvangen een spaarbiljet. De maatregel dient volgens de Surinaamse president beleidsdoelen die losstaan van partijpolitiek. Met het spaarbiljet wil hij ook het volk bedanken voor hun offers tijdens de economische hervormingen. Ouderen en personen met een beperking ontvangen het biljet volgens Santokhi wellicht vóór 2028.

In mei 2025 zijn er verkiezingen in Suriname. De regering-Santokhi, die in 2020 de regering van Desi Bouterse opvolgde, heeft de inflatie teruggedrongen van ruim 60 procent in 2020 naar 13 procent in 2024. Ook zijn er schulden herschikt, met steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat fonds is tevreden over de economische hervormingen, maar is kritisch over de uitvoering van het sociaal programma.

Santokhi beloofde een belangrijk deel van de toekomstige olie-inkomsten onder te brengen in het Nationale Spaar- en Stabilisatiefonds en en veel meer te "investeren in onderwijs, gezondheidszorg en welzijn, maar ook in veiligheid zodat de kwaliteit en continuïteit van het bestaan van alle Surinamers verbetert. Maar we gaan dat op een verstandige wijze doen, zodat er duurzame resultaten uit voortkomen."