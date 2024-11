Geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch door dodelijke botsing

UTRECHT (ANP) - Er rijden dinsdagochtend geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch, meldt ProRail. Dit is het gevolg van een botsing tussen een auto en een passagierstrein in het Brabantse Berghem bij Oss in de nacht van maandag op dinsdag.

Door het ongeval moet de spoorbeheerder onderzoek doen naar de trein en het spoor en bekijken "of er schade is", aldus een woordvoerder. Die verwacht dat er tussen 08.00 en 08.30 uur daarvan "een beter beeld is". De prognose is dat het treinverkeer op het traject "einde ochtend" weer op gang komt, maar "hopelijk eerder".

Tussen Nijmegen en Den Bosch zijn bussen beschikbaar, tussen Wijchen en Oss zijn beperkt bussen beschikbaar. ProRail adviseert reizigers voor vertrek te kijken of er alternatieve routes mogelijk zijn.

De botsing gebeurde even voor 01.00 uur aan de Burgemeester van Erpstraat. De twee inzittenden van de auto werden achtervolgd door de politie. Bij de botsing kwamen ze om het leven. Voor zover bekend raakte niemand in de trein gewond.