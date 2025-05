Surinaamse presidentskandidaat Simons voert aftastende gesprekken

PARAMARIBO (ANP) - Als voorlopige winnaar van de Surinaamse verkiezingen voert de Nationale Democratische Partij (NDP) van Jennifer Simons "aftastende gesprekken" met mogelijke regeringspartners, zegt woordvoerder Ricardo Panka dinsdag via de media. De voorlopige einduitslag van de Surinaamse verkiezingen komt mogelijk woensdag.

De NDP staat sinds maandag op 18 van de 51 zetels, met 85.505 stemmen. Op de tweede plaats, met 17 zetels, staat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van president Chan Santokhi met 4446 stemmen minder. De overige 16 zetels zijn verdeeld over vijf partijen. Een coalitie van VHP en NDP ziet Simons niet zitten.

Santokhi bedankte dinsdag zijn achterban voor de grote inzet en harde werk voor de VHP-campagne. "Dit is geen einde, maar een nieuw hoofdstuk waarin wij onze lessen meenemen en sterker terugkomen. Onze idealen blijven onveranderd en we blijven strijden voor rechtvaardigheid, vooruitgang en het creëren van kansen voor iedere Surinamer."

De VHP respecteert volgens Santokhi de wil van het volk. Panka noemt het "frappant" dat die partij naar verluidt gesprekken voert om tot een coalitie te komen. "Dat is ongehoord. In principe verwachten wij dat de winnende partij dat op zich neemt", zegt Panka. In Suriname is niet wettelijk geregeld dat de winnende partij de informateur of formateur wordt.

In kiesdistrict Paramaribo, met 275 van de 673 stembureaus het grootste district, is het hoofdstembureau voorlopig nog bezig de administratie in orde te maken, zegt districtscommissaris Ricardo Bhola op de staatstelevisie.