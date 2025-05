Suriname houdt adem in voor verkiezingen

PARAMARIBO (ANP) - In Suriname loopt de spanning op in aanloop naar de verkiezingen van zondag. Er zijn internationale en lokale waarnemers, maar de oppositie vreest voor fraude. De politieke partijen hielden vrijdagavond hun laatste massameetings en kleinere bijeenkomsten die te volgen waren via radio, tv en sociale media.

"The sheriff will be back in town", lachte een zelfverzekerde president Chan Santokhi vrijdagavond in het afgeladen centrum van zijn Vooruitstrevende Hervormingspartij VHP. Hij verwees naar de bijnaam die hij als politiecommissaris kreeg van Desi Bouterse, de ex-president die eind vorig jaar als voortvluchtige overleed.

"Wij gaan het land opnieuw aan God opdragen", riep Bouterses opvolger Jennifer Simons diezelfde avond op de drukke slotvergadering van de Nationale Democratische Partij. "We hebben veel fouten gemaakt, er is van alles gebeurd. En we hebben gezien wat er kan gebeuren als er mensen aan de macht zijn die geen naastenliefde kennen."

Uitdagingen

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn op schema, zegt onderminister Maurits Hassankhan vrijdagmiddag. "Een hels karwei", want vanwege zware regens waren niet alle start- en landingsbanen in het land bruikbaar. Alle stembureaus buiten het kustgebied hebben hun materiaal inmiddels ontvangen per vliegtuig, helikopter, boot of bus.

Er waren meer uitdagingen. Zo kwamen er eerder deze maand onverwacht afzeggingen van honderden opgeleide en getoetste stembureaumedewerkers die in Paramaribo dienst zouden doen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vond en trainde op tijd vervangers. De oppositie roept vanwege "deze en andere misstanden" op tot alertheid.