Tennisser Van de Zandschulp in actie op eerste dag Roland Garros

PARIJS (ANP) - Botic van de Zandschulp is de enige Nederlandse tennisser die zondag in actie komt op de eerste dag van Roland Garros. De Nederlander neemt het op baan 7 op tegen de Amerikaan Emilio Nava, die met een wildcard tot het hoofdtoernooi is toegelaten. Nava is de nummer 138 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat 89e.

De 29-jarige Van de Zandschulp speelde niet eerder tegen Nava. De Nederlander strandde de afgelopen twee jaar in de eerste ronde in Parijs. De partij tegen Nava is de vierde op baan 7, waar om 11.00 uur wordt begonnen. Op het Court Philippe-Chatrier gaat de openingspartij om 12.00 uur tussen de als eerste geplaatste Belarussische Aryna Sabalenka en de Russische Kamilla Rachimova.

Arantxa Rus, Suzan Lamens, Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn de andere Nederlandse deelnemers in Parijs.