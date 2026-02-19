ECONOMIE
Suriname waarschuwt voor deepfakes van president Simons

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 22:18
PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse regering waarschuwt voor deepfakebeelden van president Jennifer Simons. Op de beelden die rondgaan op sociale media wordt Simons neergezet alsof zij het volk toespreekt, waarbij ze opmerkelijke en onjuiste uitspraken doet. De regering benadrukt dat dergelijke video's strafbaar zijn.
In een van de video's wordt Simons in de mond gelegd dat ze geen verantwoordelijkheid zou dragen tegenover Surinamers. "Ik heb jullie niets beloofd. Helemaal niets. Laat mij met rust. Ik geniet nu van mijn tijd als president", klinkt het. In een andere video wordt gesuggereerd dat Simons' regering nepotisme en zelfverrijking voorstaat.
De regeringsverklaring roept op te stoppen met het maken van de deepfakebeelden en benadrukt dat geen van de kabinetsleden zich zo heeft uitgelaten en dat "nimmer zal doen richting de genoemde groepen, of jegens de samenleving als geheel".
