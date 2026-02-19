Wall Street sluit met verlies, olieprijzen hoger door onrust Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street volgden de ontwikkelingen rond een mogelijke Amerikaanse aanval op Iran. De olieprijzen gingen verder omhoog door de onrust in het Midden-Oosten. Daarnaast kwamen er weer veel bedrijfsresultaten, waaronder van grote bedrijven als Walmart en Deere.

De olieprijzen stegen tot 2,4 procent. Op woensdag waren er ook al stijgingen. President Donald Trump benadrukte dat Iran de komende dagen een "betekenisvolle deal" moet sluiten want "anders gaan er slechte dingen gebeuren". Trump zou Iran nu 10 tot 15 dagen de tijd geven om tot een nucleaire deal te komen. Er ligt een enorme Amerikaanse oorlogsvloot om Iran aan te vallen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 49.395,16 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6861,89 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 22.682,72 punten.