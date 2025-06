Suzan & Freek hervatten optredens ondanks ziekte Freek

DEN HAAG (ANP) - Suzan & Freek geven deze zomer ondanks de ziekte van Freek Rikkerink toch optredens op een aantal festivals. Dat maakte het muzikale duo vrijdag bekend in een bericht op Instagram. "Uiteraard allemaal in goed overleg met de arts (die vond het zelfs een goed idee)", schrijft het stel.

Op vrijdag 27 juni geven zij een show op Concert at SEA. "Vanaf dan zullen we de festivals die in de agenda stonden weer oppakken." De optredens worden volgens Suzan Stortelder en Rikkerink "emotioneel". "Maar we hopen vooral dat het 'gewoon' weer vertrouwd voelt en dat we samen met jullie het leven kunnen gaan vieren."

Eind mei maakte het duo bekend dat Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer te genezen is. Tegelijkertijd deelden zij ook samen hun eerste kindje te verwachten. "We proberen ons zoveel mogelijk bezig te houden met alles rondom ons kindje dat eind dit jaar komt en dit vrolijkt ons ongelofelijk op", aldus het stel in hun recente update van vrijdag. "Suus voelt zich heel goed in de zwangerschap en Freek voelt zich met deze medicijnen ook hartstikke goed, dus we proberen het leven weer zoveel mogelijk op te pakken."

Suzan & Freek, bekend van hits als Blauwe Dag en Als Het Avond Is, schrijven de eerste week na het nieuws over de ziekte van Rikkerink "alleen maar gehuild" te hebben. "Zo angstig als we waren omdat je opeens de controle over je leven en toekomst kwijt lijkt te zijn. Nu, tweeënhalve week later, komt er elke dag wat meer zonlicht en rust in onze dagen. (...) We hebben besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en positief te zijn, we gaan proberen nóg meer te genieten van het leven."