Suzan & Freek zullen toch te zien zijn bij The Voice of Holland. Dat maakte het muzikale duo vrijdag bekend op Instagram. "Je ziet het goed: we zijn er gewoon bij, we nemen dit najaar plaats in onze duo-stoel bij The Voice of Holland", schrijft het duo bij een foto met de andere coaches van de talentenjacht.

Eerder dit jaar maakte het duo bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide longkanker.