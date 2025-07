Lage waterstand Donau hindert scheepvaart

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De scheepvaart op de Donau heeft last van een lage waterstand door de grote hitte in onder meer Hongarije deze week. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder lading vervoeren. Het Hongaarse bureau voor watermanagement noemt het opmerkelijk dat de Donau nu al een lage waterstand heeft. Normaal komt dat het vaakst voor in augustus.

Deze week steeg de temperatuur in Hongarije tot boven de 35 graden. Doordat schepen minder vracht kunnen vervoeren stijgen de tarieven. Het watermanagementbureau verwacht dat er volgende week weer regen gaat vallen om de Donau aan te vullen, waardoor de situatie kan verbeteren. De Donau is een belangrijke vaarroute voor vrachttransport in Centraal-Europa, waaronder landbouwproducten en grondstoffen.

Ook de Rijn en andere Europese rivieren kampten deze week met lagere waterstanden met hinder voor de binnenvaart. De Wisla in Polen zakte bij Warschau zelfs naar het laagste waterpeil ooit gemeten.