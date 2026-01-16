ECONOMIE
Venezuela stelt dodental bij na Amerikaanse aanval

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 21:40
anp160126195 1
CARACAS (ANP/AFP) - Het aantal doden door de Amerikaanse aanval op Venezuela is bijgesteld naar 83. Het Venezolaanse ministerie van Defensie zegt dat 47 Venezolaanse militairen zijn omgekomen en niet 23, zoals eerder werd gemeld.
Onder de doden zijn ook Cubaanse militairen. Een deel van hen maakte deel uit van het beveiligingsteam van president Nicolás Maduro. Meer dan 112 anderen zouden gewond zijn geraakt bij de Amerikaanse aanval van twee weken geleden. Het is niet duidelijk hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen.
De Amerikaanse aanval begon met bombardementen op militaire doelen, waarna Maduro en zijn vrouw gevangen werden genomen. De twee worden vastgehouden in de Verenigde Staten, waar ze zijn aangeklaagd voor onder meer narcoterrorisme en het importeren van cocaïne.
