Syrië gaat VS helpen bij opsporing Amerikanen, zegt gezant

DAMASCUS (ANP) - De nieuwe machthebbers in Syrië hebben ermee ingestemd de Verenigde Staten te helpen bij het opsporen van vermiste Amerikanen in hun land. Dat meldt de Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack, die op X spreekt over een belangrijke stap vooruit. "De families van Austin Tice, Majd Kamalmaz en Kayla Mueller moeten dit eindelijk kunnen afsluiten."

De diplomaat zei dat het terughalen van verdwenen Amerikanen of hun overblijfselen een speerpunt is voor president Donald Trump. Die haalde de banden met Syrië aan tijdens een recent bezoek aan het Midden-Oosten. Hij ontmoette toen in Saudi-Arabië interim-president Ahmed al-Sharaa, die als rebellenleider een hoofdrol speelde bij het verdrijven van dictator Bashar al-Assad. Trump kondigde tijdens de reis ook de intrekking aan van sancties tegen Syrië.

Barack noemde op X de namen van drie Amerikanen die zijn verdwenen of gedood tijdens de burgeroorlog in Syrië. Een ingewijde zei tegen persbureau AFP dat de VS ook nog elf andere namen hebben doorgegeven.