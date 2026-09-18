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Syrië meldt arrestatie voormalige officieren om luchtaanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 20:14
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DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische autoriteiten hebben de aanhouding gemeld van vijf voormalige luchtmachtofficieren. Die worden verdacht van betrokkenheid bij luchtaanvallen op burgers toen president Bashar al-Assad nog aan de macht was.
De Syrische krijgsmacht bestookte tijdens de dertien jaar durende burgeroorlog gebieden die in handen waren van rebellen. De verdachten waren volgens een verklaring onder meer betrokken bij het plannen en uitvoeren van bombardementen.
De burgeroorlog begon in 2011 toen het Assad-regime met veel geweld reageerde op anti-regeringsprotesten. Er vielen tijdens het slepende conflict honderdduizenden doden. Assad ontvluchtte uiteindelijk in 2024 zijn land, toen rebellen oprukten naar hoofdstad Damascus.
De nieuwe machthebbers hebben sindsdien tal van voormalige veiligheidsfunctionarissen opgepakt en vervolgd. Assad, die zich schuil zou houden in Rusland, kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd.
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