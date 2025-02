Syriër aangeklaagd voor dodelijke mesaanval in Duitse Solingen

KARLSRUHE (ANP/DPA) - De verdachte van een dodelijke mesaanval afgelopen zomer op een festival in de West-Duitse stad Solingen is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. De verdachte, een 26-jarige Syrische staatsburger, is ook aangeklaagd voor lidmaatschap van de terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de aanklagers had hij contact met de groep toen hij de aanval plande.

Bij de aanval op de avond van 23 augustus 2024 werden drie mensen met een mes gedood en raakten tien anderen gewond. De verdachte, die in Duitse media wordt aangehaald als Issa Al H, werd uren na de aanval gearresteerd na een intensieve klopjacht. Hij zit sinds zijn arrestatie vast.

Een speciale rechtbank voor staatsveiligheid in Düsseldorf moet nog beslissen of de aanklachten tegen de verdachte worden erkend, voordat een proces tegen hem wordt gepland.