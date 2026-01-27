ECONOMIE
Taakstraf en jeugddetentie voor mishandeling van Tamara Elbaz

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 14:49
anp270126123 1
AMSTERDAM (ANP) - Twee verdachten zijn dinsdag door de rechtbank van Amsterdam schuldig bevonden aan de zware mishandeling van realityster Tamara Elbaz. Een 18-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 160 uur en 23 dagen jeugddetentie. De andere verdachte (17) is veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur en 10 dagen jeugddetentie.
De rechtbank achtte beide verdachten, die ten tijde van de mishandeling minderjarig waren, schuldig aan twee strafbare feiten: zware mishandeling met voorbedachte rade en openlijke geweldpleging. Zij moeten Elbaz samen een schadevergoeding betalen van ongeveer 5800 euro. De verdachten werden vrijgesproken van poging tot doodslag. Daar was volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor.
Tamara Elbaz werd op 2 september 2024 voor haar woning in Amsterdam mishandeld, in het bijzijn van haar toen 4-jarige zoontje. De verdachten waren via Snapchat benaderd. Wie de opdracht heeft gegeven, blijft onduidelijk. In april 2024 werd in deze zaak al een meerderjarige verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.
