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Taakstraf voor Geert Dales om belediging, smaad en doxing

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 11:16
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AMSTERDAM (ANP) - Oud-politicus Geert Dales (74) is woensdag door de Amsterdamse politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing in november 2024. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.
De rechter vindt bewezen dat de voormalige partijvoorzitter van 50Plus en oud-VVD-wethouder in Amsterdam op 25 november 's avonds bij station Sloterdijk een taxichauffeur heeft uitgescholden voor "kut-Marokkaan en vuile moslim".
Dales plaatste die nacht en de volgende dag berichten over het incident op X. Hij schrijft daarin onder meer dat hij is uitgescholden en adviseerde niet in te stappen bij de taxichauffeur. "U bent de grenzen van het strafbare overgegaan", zei de rechter over de berichten. Doxing is het openbaar maken van privégegevens met als doel te intimideren.
Dales keerde op de bewuste avond met de trein terug van een bezoek aan een vriend in Zandvoort naar Amsterdam. Hij bestrijdt de gang van zaken.
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