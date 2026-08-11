Taakstraf voor illegale handel in zieke puppy's

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft de 29-jarige Berkan D. uit Best veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen voor illegale handel in jonge honden. De rechtbank stelde vast dat D. aan veertien mensen veelal zieke dwergkeeshondjes met vervalste hondenpaspoorten en vaccinatiestickers verkocht. Vier dieren overleden na de verkoop. Justitie had tweehonderd uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.

"Door zijn handelen heeft verdachte dierenleed veroorzaakt en heeft hij de kopers van de honden financieel gedupeerd", aldus de rechtbank. De man deed zich volgens de rechter voor als een professionele en ervaren hondenhandelaar die gezonde puppy's verkocht. Hij plaatste advertenties op Marktplaats, waarin hij deed alsof de puppy's gezond en ingeënt waren.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kocht in 2022 undercover een hond bij D., waarna de politie hem aanhield. Na zijn vrijlating zette hij de handel voort en werd de man opnieuw gearresteerd. Ondanks de confrontatie door de politie bleef D. op identieke wijze handelen, staat in de uitspraak van de rechter. In de meeste gevallen vergoedde hij de dierenartskosten niet, terwijl hij dat wel had toegezegd. Hij kocht de puppy's bij een fokker in Bulgarije.

De rechtbank veroordeelde hem voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en het de dieren onthouden van de nodige zorg. Ook kreeg hij een verbod van vijf jaar om honden te houden en moet hij een schadevergoeding van in totaal zo'n 19.000 euro betalen aan de kopers.