TikTok en Meta gaan meer met factcheckers werken na crisis Ceuta

BRUSSEL (ANP/DPA) - TikTok en Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook en Instagram, gaan nauwer samenwerken met factcheckers om een nieuwe migratiecrisis zoals die in Ceuta te voorkomen. Dat heeft Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) gemeld op X.

Tienduizenden migranten wisten eind vorige maand de Spaanse exclave Ceuta te bereiken vanuit Marokko. Daarbij vielen tientallen doden. Sociale media lijken hierbij een grote rol te hebben gespeeld. Migranten gaven aan dat video's en berichten op platforms als TikTok de indruk wekten dat de doorgaans zwaarbewaakte grens plotseling openstond. De Eurocommissaris uitte vorige week kritiek op Meta en TikTok om hun aanpak van desinformatie tijdens de gebeurtenis en riep op tot strenger toezicht op sociale mediaplatforms tijdens crises.

Onder coördinatie van de Europese Commissie kunnen factcheckers "schadelijke desinformatie signaleren over bijvoorbeeld een mogelijke nieuwe massale grensovergang", aldus een woordvoerder van de Commissie.