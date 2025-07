Taakstraffen geëist voor dodelijke aanvaring Waddenzee

LEEUWARDEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag werkstraffen van 180 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot en een schipper van de watertaxi die in oktober 2022 op de Waddenzee een dodelijke aanvaring hadden. Daarnaast eiste het OM in de rechtbank in Leeuwarden voorwaardelijke celstraffen van drie maanden tegen beide verdachten.

Het OM stelt dat de kapitein en de schipper te hard hebben gevaren en verwijt beiden dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De vaartuigen botsten op 21 oktober 2022 op elkaar in het Schuitengat bij Terschelling. De aanvaring kostte vier opvarenden van de gezonken watertaxi het leven. Een van hen, een 12-jarige jongen, is nog steeds vermist. Vier anderen raakten gewond.