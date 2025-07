Taakstraffen voor schippers na dodelijke aanvaring Waddenzee

LEEUWARDEN (ANP) - De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag de kapitein van een snelle veerboot en de schipper van een watertaxi veroordeeld tot taakstraffen van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De vaartuigen kwamen op 21 oktober 2022 op de Waddenzee met elkaar in botsing, in het Schuitengat bij Terschelling. Vier opvarenden van de watertaxi kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een 12-jarige jongen, is nooit gevonden.

Volgens de rechtbank hebben beide boten te hard gevaren. De schippers hebben ook niet goed met elkaar gecommuniceerd.

Het Openbaar Ministerie had tegen beiden werkstraffen van 180 uur geëist, naast voorwaardelijke celstraffen van drie maanden.