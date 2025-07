MOB mag meedoen bij stikstofzaak, onduidelijkheid over voortgang

ZUTPHEN (ANP) - Mobilisation for the Environment (MOB) mag meedoen bij de stikstofzaak van Farmers Defence Force (FDF) tegen de Nederlandse staat. De milieuorganisatie wil zich aansluiten bij de Staat omdat de uitkomst van het kort geding mogelijk gevolgen kan hebben voor de bescherming van natuur en milieu. De voorzieningenrechter ging hierin mee. FDF overweegt hoger beroep tegen de beslissing van de rechter.

MOB mag de processtukken alleen geanonimiseerd inzien, zodat namen van boeren daar niet in staan. Daar had FDF om gevraagd, uit vrees voor een "tsunami van rechtszaken" die MOB eerder had aangekondigd tegen boeren zonder natuurvergunning. De zaak is een uur geschorst, daarna wordt besloten of de zaak vrijdag wordt voortgezet. Dat hangt ervan af of MOB de stukken op tijd kan lezen en of FDF in beroep gaat tegen de deelname van MOB.

In het kort geding eist FDF dat boerenbedrijven zonder vergunning "onmiddellijk" worden gelegaliseerd. In eerste instantie gaat de zaak over zeven zogenoemde PAS-melders.