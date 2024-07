Taiwan zet zich schrap voor tyfoon Gaemi

TAIPEI (ANP) - Taiwan maakt zich woensdag op voor de komst van tyfoon Gaemi. De financiële markten zijn opgeschort, bijna alle vluchten zijn geannuleerd, scholen hebben hun deuren gesloten en de meeste mensen gaan niet naar hun werk. Het leger staat paraat in verband met verwachte stortregens en harde wind.

Gaemi, de eerste tyfoon van het seizoen die Taiwan treft, komt volgens het nationale weerinstituut woensdag aan het begin van de avond lokale tijd aan land in het noordoosten van Taiwan. In de berggebieden in het midden en zuiden van het land kan er tot ruim anderhalve meter neerslag vallen. In die regio zijn al ruim 2000 mensen geëvacueerd voor gevaar van aardverschuivingen. Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt 29.000 militairen klaar te hebben staan om noodhulp te leveren.

De tyfoon zorgde dinsdag al voor hevige regenval op de Filipijnen. In delen van Manilla liepen bewoners door water dat tot hun knieën reikte en strandden automobilisten.

Gaemi zal later naar verwachting over de Straat van Taiwan trekken en waarschijnlijk vrijdag in de provincie Fujian in het zuidoosten van China aan land komen. Ook daar zijn meerdere noodplannen in werking gesteld.