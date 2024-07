Trump dient klacht over Harris in bij verkiezingscommissie

WASHINGTON (ANP) - Het campagneteam van Donald Trump heeft een klacht ingediend bij de federale verkiezingscommissie van de VS, de FEC. De campagneleiders beweren dat de overdracht van de campagnekas van Joe Biden aan Kamala Harris in strijd is met de wet.

De advocaat van de Trump-campagne, David Warrington, noemt die stap in de klacht "schaamteloos graaien" en "de grootste overtreding in de geschiedenis van de FEC-wetgeving". Hij stelt dat de transfer van het campagnegeld moet worden gezien als een "buitensporige bijdrage" van Biden aan Harris.

Kort nadat Biden zich zondag terug had getrokken uit de race en zijn steun had uitgesproken voor Harris als zijn opvolger, veranderde zij de naam van zijn campagnecomité in 'Harris for President' en nam ze het beheer van de bankrekeningen over. Haar campagne heeft naar eigen zeggen sindsdien meer dan 100 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) aan extra fondsen geworven.