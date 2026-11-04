Inflatie stijgt verder tot 3,7 procent in oktober

Het dagelijks leven in Nederland is in oktober 3,7 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee verder opgelopen, na de stijging tot 3,4 procent in september. Boodschappen werden opnieuw iets goedkoper vergeleken met een jaar geleden, maar energie en motorbrandstoffen werden opnieuw duurder.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen dit jaar flink gestegen. De inflatie kwam daardoor in mei al uit op 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie 2,4 procent. De inflatie ligt nu op het hoogste niveau sinds april 2025.

In oktober stegen de prijzen van energie en motorbrandstoffen met ruim 14 procent, na een stijging van bijna 14 procent in september. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak daalden met 0,6 procent, na een daling van 1,2 procent in september. Afgelopen maanden was al merkbaar dat boodschappen niet of nauwelijks meer in prijs stegen.