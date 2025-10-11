Taliban vallen Pakistaanse posten aan grens met Afghanistan aan

KABUL (ANP/RTR/AFP) - De Taliban hebben Pakistaanse posten langs de grens met Afghanistan aangevallen met vuurwapens. Dat melden veiligheidsfunctionarissen uit beide landen.

De Taliban beweren twee Pakistaanse grensposten te hebben ingenomen, melden de lokale autoriteiten in de zuidelijke provincie Helmand. Pakistaanse veiligheidsfunctionarissen bevestigden gevechten op zeker vijf plaatsen aan de grens en zeiden terug te vechten.

"Als vergelding voor de luchtaanvallen van het Pakistaanse leger op Kabul" zijn de Taliban-troepen verwikkeld in "zware gevechten tegen Pakistaanse veiligheidstroepen in verschillende gebieden" langs de grens, zegt het Afghaanse leger in een verklaring.

Afghanistan beschuldigt Pakistan ervan donderdag luchtaanvallen te hebben uitgevoerd in de hoofdstad Kabul en de oostelijke provincie Paktika. Het door de Taliban geleide ministerie van Defensie beloofde op de aanvallen te zullen reageren. Pakistan heeft niet bevestigd achter de luchtaanvallen te zitten.