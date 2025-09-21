ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taliban: VS krijgen luchtmachtbasis in Afghanistan niet terug

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 12:36
anp210925065 1
KABUL (ANP/AFP) - Een akkoord tussen de Verenigde Staten en Afghanistan over een belangrijke luchtmachtbasis is "onmogelijk", heeft een regeringsfunctionaris van het Taliban-regime zondag gezegd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de voormalige Amerikaanse basis Bagram terug wil.
Trump schreef zaterdag op zijn platform Truth Social dat "er slechte dingen zullen gebeuren" als Afghanistan de basis niet terug zou geven "aan degenen die haar hebben gebouwd". Trump heeft vaker kritiek geuit op het verlies van de basis, verwijzend naar de nabijheid van China.
De stafchef van het Afghaanse ministerie van Defensie, Fasihuddin Fitrat, reageerde zondag: "Een deal over zelfs maar een centimeter Afghaanse grond is onmogelijk. We hebben dat niet nodig."
Bagram, de grootste luchtmachtbasis in Afghanistan, was erg belangrijk voor de VS in de oorlog tegen de Taliban. Amerikaanse en NAVO-troepen trokken zich in 2021 na jaren terug uit Afghanistan, waarna de Taliban opnieuw de macht grepen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

Loading