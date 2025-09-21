Taliban: VS krijgen luchtmachtbasis in Afghanistan niet terug

KABUL (ANP/AFP) - Een akkoord tussen de Verenigde Staten en Afghanistan over een belangrijke luchtmachtbasis is "onmogelijk", heeft een regeringsfunctionaris van het Taliban-regime zondag gezegd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de voormalige Amerikaanse basis Bagram terug wil.

Trump schreef zaterdag op zijn platform Truth Social dat "er slechte dingen zullen gebeuren" als Afghanistan de basis niet terug zou geven "aan degenen die haar hebben gebouwd". Trump heeft vaker kritiek geuit op het verlies van de basis, verwijzend naar de nabijheid van China.

De stafchef van het Afghaanse ministerie van Defensie, Fasihuddin Fitrat, reageerde zondag: "Een deal over zelfs maar een centimeter Afghaanse grond is onmogelijk. We hebben dat niet nodig."

Bagram, de grootste luchtmachtbasis in Afghanistan, was erg belangrijk voor de VS in de oorlog tegen de Taliban. Amerikaanse en NAVO-troepen trokken zich in 2021 na jaren terug uit Afghanistan, waarna de Taliban opnieuw de macht grepen.