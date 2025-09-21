Waakhond VS wil eisen voor fabrikanten nicotinezakjes versoepelen

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse voedsel- en warentoezichthouder FDA gaat de eisen die worden gesteld aan fabrikanten van nicotinezakjes versoepelen. Dat meldt Reuters op basis van vergadernotulen van de waakhond die het persbureau heeft ingezien. Het gaat om een pilot.

Voorheen moesten fabrikanten kostbare studies doen om de effecten van nieuwe nicotineproducten in kaart te brengen. Volgens Reuters wil de FDA nu een bestaand algemeen onderzoek naar nicotinezakjes als uitgangspunt gebruiken voor beoordelingen. Een woordvoerder van de FDA heeft Reuters laten weten dat de toezichthouder "haar strenge wetenschappelijke norm niet zal verlagen".

Gebruikers plaatsen de zakjes onder de bovenlip waardoor zij een nicotinekick krijgen. In Nederland is de verkoop van nicotinezakjes met 0,035 milligram of meer nicotine verboden. Volgens het RIVM zijn zakjes met die hoeveelheid "schadelijke levensmiddelen", die bijvoorbeeld duizeligheid, hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.