Tanker voor de kust van VAE geraakt door onbekende projectielen

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 3:26
DUBAI (ANP) - Een tanker is voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten geraakt door onbekende projectielen. Dat meldt de Britse scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) maandag.
"Een tanker heeft gemeld geraakt te zijn door onbekende projectielen", aldus de UKMTO, die eraan toevoegde dat alle bemanningsleden veilig waren. Volgens de organisatie vond het incident op 78 zeemijl (circa 144 kilometer) ten noorden van de stad Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten plaats.
De UKMTO roept schepen op om "met de nodige voorzichtigheid" door de regio te varen terwijl de autoriteiten een onderzoek instellen.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de VS vanaf maandag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz.
