Cruisemaatschappij: onderzoek naar herkomst hantavirus aan boord

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions onderzoekt de herkomst en mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van de MV Hondius. Het bedrijf bevestigt in een persverklaring in de nacht van zondag op maandag dat één opvarende positief is getest op het virus. Het gaat om een patiënt die momenteel is opgenomen op de intensive care in Johannesburg in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde dat eerder al.

Het is volgens Oceanwide Expeditions nog niet duidelijk of de dood van drie opvarenden, onder wie twee Nederlanders volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, te maken heeft met het hantavirus. Ook zijn twee zieke bemanningsleden die zich nog aan boord bevinden niet positief getest op het virus, aldus de cruisemaatschappij. "De exacte oorzaak en een mogelijk verband worden momenteel onderzocht", aldus het bedrijf.

De WHO spreekt van één bevestigde en vijf mogelijke besmettingen met het hantavirus. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen ernstige luchtwegaandoeningen, koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen krijgen. Het hantavirus kan zich verspreiden van mens op mens, al is dat zeldzaam.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus schrijft op X dat de WHO medische evacuatie van de zieke opvarenden faciliteert. Er is momenteel geen toestemming van de Kaapverdische autoriteiten om mensen van boord te laten voor medische hulp.

Volgens Oceanwide Expeditions wil Nederland de zieke bemanningsleden naar Nederland halen, samen met het lichaam van een overleden opvarende die nog aan boord is en een naaste van deze persoon. Over de nationaliteit van deze personen kon de cruisemaatschappij in de nacht van zondag op maandag nog niets zeggen. Het bedrijf hoopt in de loop van maandag met meer informatie te komen.