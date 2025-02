Medewerkers FNV leggen werk neer om onrust binnen vakbond

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van de FNV leggen maandag het werk neer. Volgens FNV Personeel, de interne bond die opkomt voor de belangen van FNV-werknemers, staat de sociale veiligheid binnen de vakbond onder druk. Dat komt door de onrust die wordt veroorzaakt door het bondsbestuur. FNV Personeel wil met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt.

De onrust ontstond nadat vicevoorzitter Zakaria Boufangacha was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Volgens FNV Personeel ging het om een valse beschuldiging aan de vooravond van de nieuwe voorzittersverkiezing, waarvoor ook Boufangacha zich verkiesbaar wil stellen. Medebestuurslid Kitty Jong riep eerder haar collega's en medebestuursleden, onder wie de huidige voorzitter Tuur Elzinga, op zich tegen de beschuldigingen uit te spreken. Een inhoudelijke reactie daarop bleef echter uit.

De druppel voor FNV Personeel was een onderzoek naar specifieke medewerkers dat een van de bestuursleden op eigen houtje had laten uitvoeren. Daardoor zijn medewerkers beschadigd en is de sociale veiligheid nog verder afgenomen, stelde de interne vakbond afgelopen woensdag. Een week daarvoor had FNV Personeel het bestuur nog twee weken de tijd gegeven om terug te treden voordat acties zouden volgen. Maar dat ultimatum werd terzijde geschoven.

Met een landelijke staking wil FNV Personeel het vakbondsbestuur dwingen tijdelijk terug te treden, in afwachting van een integriteitsonderzoek. In de tussentijd moet er een interim-bestuur komen. Ook eist de interne bond dat de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter worden uitgesteld. Elzinga wil die laatste eis bespreekbaar maken in de bestuursvergadering die eveneens op maandag plaatsvindt, werd vorige week bekend.